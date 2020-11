Championnat d’Afrique de judo : le Gabon sera présent

Conformément à la réunion du comité directeur de l’Union africaine de judo (UAJ), tenue le 12 novembre dernier, il a été décidé d’avancer la tenue du championnat d'Afrique seniors de cette discipline du 17 au 20 décembre au lieu du 20 au 27 décembre 2020 comme initialement annoncé.

Dans la foulée, l’UAJ a décidé également d’annuler les championnats d’Afrique cadets, juniors et kata. "La décision suivante a été prise pour assurer la santé et la sécurité de tous nos athlètes en ces temps difficiles et incertains", précise l’instance africaine.