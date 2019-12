Challenge du Grand Me Park : Place aux combats ce week-end

La 11e édition du Challenge du grand maître Park, débutée le samedi 14 décembre dernier, avec les épreuves des poomsae, prend fin ce week-end avec les combats éliminatoires, ce samedi, puis les finales, le dimanche. Le tout sanctionné par les remises des prix aux vainqueurs.

Toutes les conditions seront certainement réunies pour que les six clubs (Lambaréné, Prytanée militaire A, Yong TKD Setrag, Panthère Sibang, Hanseong Académie et Prytanée militaire B), qui ont obtenu leur qualification au second tour de ce challenge visant à fournir une plate-forme d’expression pratique aux athlètes, présentent au public un spectacle de qualité.