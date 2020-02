Centre des jeunes Don Bosco : Que de talents sortis !

Bien formés, ces jeunes évoluent dans différents championnats à travers l'Europe et les États-Unis. C'est l'une des plus grandes fiertés des responsables en charge du sport du centre.

"Nous avons formé plusieurs jeunes basketteurs. Au niveau de cette discipline sportive, plusieurs de nos jeunes évoluent à l'étranger. C'est le cas, notamment, de Lionel Mbenga qui joue en National 3 en France, Claude Ikambouya qui est également en France, Yanis Okoumba Lekomo qui se trouve à Nantes, Stolt Engueng Owono qui évolue en espoir pro B du côté de Paris basket, Daniel Akoue, pensionnaire de l'Académie NBA Afrique au Sénégal, et Yann Assa Essamvous qui évolue du côté des USA. Ces garçons font aujourd'hui la fierté de notre centre" , nous explique le coach principal, Bertin Kombila.

Ce dernier, titulaire d'un diplôme d'entraîneur de niveau 2 Fiba, croit connaître les raisons d'un tel succès : “Nous pouvons expliquer le succès de ces jeunes déjà par le fait qu’ils ont commencé le basket très tôt. Entre 6 et 7 ans pour la plupart. Et surtout par la qualité de la relation qui existe entre les joueurs et les coachs. Ici, nous formons avant tout une famille", explique-t-il.