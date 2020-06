Carine Mekam Ndong : "Ramener au Gabon ma première médaille d'or dans une compétition majeure"

l'Union. Actualité oblige, comment vivez-vous la situation de confinement liée au coronavirus ?

Carine Mekam Ndong : Avec le confinement, je me suis entraînée comme je pouvais dans mon jardin. Grâce à Dieu, les stades sont déjà ouverts. Et je peux désormais, plus que jamais, m'entraîner normalement, en attendant les prochaines compétitions. Mais que ce fut difficile !