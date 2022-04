Candidature de Dieudonné Wayi : les acteurs du football au cœur du projet

Reconstruire football gabonais ou plutôt rebâtir à partir de l’existant est l’alternative que propose Dieudonné Wayi dans son ambition de prendre les commandes de la Fédération gabonaise football. Un projet fait de six programmes (initiation et formation aux métiers du football, équipement, restructuration et vulgarisation, financement et sponsoring, ouverture sur le monde, santé et psychologie sociale) que l’ancien membre du Comité exécutif de la Fégafoot entend réaliser, s’il est porté à la tête de la Fédération gabonaise de football pour la prochaine olympiade.

''La Fégafoot, c’est avant tout et désormais l’expression de ses valeurs", décline-t-il dans son programme de gouvernance. Lequel fait du retour aux valeurs morales l'une de ses missions immédiates. Au même titre que l’élaboration d’un code de bonne conduite en sélection nationale, l’assainissement de l’environnement institutionnel Fégafoot-Ministère des Sports, la révision des textes et du Code électoral de la Fégafoot, l'amélioration du statut des ligues, l’établissement des conventions avec la Fédération gabonaise des sports scolaires et universitaires (Fégass) pour l’organisation des compétitions, le programme de remise de 50 000 ballons sur l’ensemble du territoire ou encore le développement de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. ''Depuis plusieurs années, sa place n’est pas celle qu’il mérite'', déplore l’ex-président de la Ligue de football du Haut-Ogooué. Proposant par conséquent un mandat collectif orchestré par-dessus tout autour de l’acteur du football.

De la formation aux divers métiers du football à la reconversion, en passant par la création des ligues nationales de football féminin, de futsal et de beach-soccer, l'organisation des tournois nationaux U15, U17 et U20, des Awards de la Fégafoot, le suivi du football de masse,s la poursuite du projet de construction des sièges des ligues et leur dotation en matériel technique. La recherche d’un partenaire officiel de la sélection nationale fanion et de nouveaux opérateurs économiques accompagnant la Fégafoot dans ses autres missions sont également une promesse du candidat Wayi. En plus de la reconquête internationale où pour lui, les désillusions de ces dernières années sont le fait de la faible ou l'absence de représentativité du Gabon dans les compétitions des jeunes et des clubs, dans l’arbitrage au sein des instances du football (Uniffac, Caf et Fifa). "On n’efface pas le passé, on le dépasse ", érige en leitmotiv le challenger âgé de 56 ans et qui dit avoir pour colistiers des connaisseurs des arcanes du football gabonais et partageant sa vision prospective.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon