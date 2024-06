CAN TotalEnergies, Maroc 2025 : la CAF remercie sa Majesté le Roi Mohammed VI et donne les raisons du glissement des dates de la CAN

LE Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a fixé l'opinion sur les nouvelles dates de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations TotalEnergies, Maroc 2025. Ainsi, au lieu du mois de juin, la CAN se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Au cours de cette réunion, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe a donné les raisons de ce glissement de dates.

"L'annonce des dates de la CAN TotalEnergies, Maroc 2025 a pris beaucoup de temps que prévu, car il y a eu des discussions complexes et difficile avec diverses parties intéressées au vu des calendriers des matchs internationaux et nationaux ". La CAF a également donné les dates de la prochaine Coupe d'Afrique des nations féminine. Cette compétition aura lieu au Maroc du 5 juillet au 26 juillet 2025.

À cet effet, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe a salué l'implication de sa Majesté le roi Mohammed VI. "La CAF remercie le Roi Mohamed VI du Maroc, la Fédération royale marocaine de football, son Président Fouzi Lekjaa, le gouvernement et le peuple du Maroc pour avoir accueilli la CAF TotalEnergies AFCON Maroc 2025 et la CAF TotalEnergies WAFCON Maroc 2024."

Pour sa part, le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa a promis que la fête sera belle. "Nous espérons que le La CAN Maroc 2025 de la CAF TotalEnergies sera le meilleur événement pour honorer l'Afrique. Et le Maroc offrira les meilleures conditions pour accueillir le reste de l'Afrique et du monde." Que la fête soit belle !

Willy NDONG

Libreville/Gabon