Can Dames 2022 : le Gabon rattrapé par la réalité

QUE les Panthères manquent le dernier virage pour la Coupe d'Afrique des nations dames 2 022, se trouve respectée une forme de logique. Un juste retour des choses, vu l'environnement autour de la sélection nationale féminine et globalement du football gabonais.

Si l'amertume de manquer une première qualification en Can demeure, au regard de la prestation du match aller contre le Togo (malgré la défaite), mais aussi des ennuis de santé (contractés à Lomé) qui ont empêché un certain nombre de joueuses de préparer la manche retour au meilleur de leurs dispositions, le contenu du match retour demeure toutefois implacable. Sur la pelouse du stade Augustin-Monedan, les Gabonaises n'ont pas soutenu la comparaison avec les Éperviers et déployé un potentiel pouvant faire naître des promesses pour une phase finale de Can. Les limites individuelles et collectives des joueuses ont mis à nu celles du staff technique commandé par le sélectionneur Tristan Mombo. Lequel ne saurait être épargné dans la pauvreté du jeu et l'indiscipline tactique affichées mercredi.

La suspension des activités sportives domestiques depuis bientôt deux ans ne devrait pas tout justifier. Quand bien même l'organisation des championnats locaux et l'ouverture à plus de concurrence à l'heure des choix auraient constitué un vrai atout. Enfin, la non-qualification pour la Can dames 2 022 ne peut être un mal pour un bien si le blocus se poursuit au Gabon. Et que la tutelle sportive nationale n'accompagne pas l'effort de la Fifa, via la Fédération gabonaise de football que l'on voudrait plus dynamique en la matière, en faveur du développement du football féminin. Ceci après la levée de l'arrêté gouvernemental dont la dernière conséquence a été la mise à l'écart du Gabon par la Caf pour ses compétitions des clubs à venir.