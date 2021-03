CAN 2022 : PEA et Ecuele Manga pour la passe de cinq

En décrochant jeudi dernier leur qualification pour la phase finale de Coupe d'Afrique des nations (Can) 2021 grâce à une victoire acquise à Franceville face à une friable équipe des Léopards de la RDC (3-0), les Panthères du Gabon ont réalisé la passe de huit. Synonyme de huitième participation en phase finale du tournoi continental.

À en croire Pierre-Emerick Aubameyang, cette prochaine aventure aura un goût de revanche pour les poulains du sélectionneur national Patrice Neveu après leur déconvenue à domicile en 2017. "Il y a une revanche à prendre face au Cameroun, qui est venu gagner la Can 2017 chez nous. À nous de nous donner les moyens pour aller la prendre chez eux. Sans prétention aucune, lorsqu’on joue une compétition, on veut la gagner. Et là, l’objectif sera simplement de le faire, on va se donner les moyens de la remporter", a-t-il déclaré au terme de la rencontre .