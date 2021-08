Can 2021  : Patrice Neveu fixe le cap

ALORS aux commandes du Sily National de Guinée des Pascal Feindouno, Fodé Mansare, Ismaël Bangoura et Kaba Diawara, la première et unique phase finale de Coupe d'Afrique des nations (Can) de Patrice Neveu s'était arrêtée, en 2006 en Égypte, au stade des quarts de finale, après une élimination douloureuse devant le Sénégal (2-3)

Pour son deuxième challenge et au sortir du tirage au sort, le technicien français qui dirige la sélection du Gabon depuis 2019, a livré ses premières impressions et rapidement fixé le cap. "Le Maroc et le Ghana sont deux grandes équipes que l'on connaît, avec des styles de jeu différents. Les Comores, ça reste une équipe qui a du potentiel et capable de poser de gros problèmes aux adversaires. Mais l'objectif est d'aller au tour suivant et d'avancer dans la compétition ", a-t-il entre autres déclaré à nos confrères de Gabon Foot, le magazine de la Fédération gabonaise de football. En parlant des trois adversaires des Panthères dans la poule C et des ambitions à afficher lors du rendez-vous continental que le Cameroun organisera du 9 janvier au 6 février 2 022.

N'oubliant pas de valoriser son groupe et de prévenir. "Je sais qu'on a le collectif pour gagner nos matchs. Il suffira de travailler davantage sur le collectif et l'état d'esprit. On a des adversaires de qualité, mais nous aussi avons une équipe de qualité. Les matchs au niveau de la Can, ce qui est important c'est l'état d'esprit avec lequel on aborde chaque match. Mes joueurs ont l'obligation d'être des porteurs d'un bon état d'esprit", a laissé entendre le sélectionneur, qui n'envisage pas des matchs de préparation contre des adversaires forcément prestigieux.

Il faut dire que les six journées des qualifications de la coupe du monde 2022, programmées lors des fenêtres internationales des mois de septembre, octobre et novembre, serviront quelque part de premier écrémage à Patrice Neveu. Lequel, en fonction de l'état de santé ou de la forme du moment des joueurs, n'aura probablement que quelques ajustements à effectuer dans l'effectif qu'il mobilisera pour la Can 2021.



James Angelo LOUNDOU



