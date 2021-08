CAN 2021 : le Gabon hérite du groupe de la mort

Le Gabon connaît désormais ses futurs adversaires pour la phase finale de la 33 édition coupe d'Afrique des Nations Total 2021 qui se déroulera au Cameroun du 9 Janvier au 6 février prochain. Le tirage au sort de la phase finale a eu lieu ce mardi 17 août au Palais des congrès de Yaoundé.

Logé dans le groupe C, le Gabon hérite du groupe de la mort pour cette phase de groupes. Les Panthères du Gabon affronteront le Ghana, les Comores ainsi que le Maroc.

Après un résultat mitigé lors de la CAN 2017 organisée au Gabon (éliminé au premier tour) et une non qualification lors de l'édition 2019, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang auront à cœur de prendre leur revanche chez leurs voisins du Cameroun.

Dans les autres groupes, le pays hôte le Cameroun se retrouve en compagnie de l'Éthiopie, du Cap Vert et du Burkina Faso. Dans le groupe B, on retrouve l'équipe du Sénégal, du Malawi, du Zimbabwe, de la Guinée.

Le groupe D sera composé des coéquipiers de Mo Salah, l'Égypte, du Soudan, de la Guinée-Bissau et du Nigéria.

La poule E verra la présence de la Côte d’Ivoire du mancunien Éric Bally, de l'Algérie, de la Guinée Équatoriale et de la Sierra Leone.

Enfin le groupe F mettra en opposition la Tunisie, l'équipe du Mali, de la Gambie et la Mauritanie.