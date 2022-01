Can 2021 : L'arbitre Redouane Jiyed, bourreau des Panthères du Gabon

ON se demande bien ce qu'est venu faire sur le terrain l'arbitre marocain Redouane Jiyed, lors du match des 8es de finale entre les Étalons du Burkina Faso et les Panthères du Gabon. L'ensemble de sa prestation a été décriée. Et pas que par les Gabonais.

La presse internationale aussi l'a jugé pas bon du tout. Au point d'apparaître comme le bourreau des Panthères. En dehors du penalty sévère sifflé contre Obissa, il "entérine" l'erreur de son assistant qui a signalé un peu trop vite un hors-jeu de Boupendza. Pis, tout au long de la rencontre, cet homme, qui donnait l'impression d'avoir perdu le contrôle de la rencontre, s'est permis de sortir 16 cartons dont un rouge, discutable, donné à Obissa. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, alors que Aaron Boupendza filait seul vers le but de Koffi, mais étant dans le camp gabonais, il sifflera curieusement un hors-jeu.

Encore imaginaire ! Mais il y a surtout le carton jaune "ridicule" infligé au portier Jean-Noël Amonome durant l'épreuve fatidique des tirs au but. Redouane Jiyed demandait au portier gabonais avec insistance d'être sur sa ligne de but alors qu'il était justement sur cette ligne. Pendant ce temps, il restait muet quand le portier adverse Koffi désertait la sienne durant cette épreuve. Comme pour dire que l'arbitrage africain reste, et restera un véritable boulet au développement du football continental.

W.N.

Libreville/Gabon