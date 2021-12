Can 2021: La tanière sera désormais épiée

SE priver de Didier Ndong pour la prochaine Can est la décision de Patrice Neveu. Son objectif est d'asseoir son autorité, de conserver une discipline et une cohésion au sein de son groupe. Une manière de dire que l'indiscipline de Ndong ou son communiqué de soutien à l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon (ANFPG), perçu par beaucoup comme un moyen de masquer ses frasques, ne sera plus toléré au sein des Panthères. Sauf que cette situation met le sélectionneur dans une certaine position.

En se basant sur le côté frondeur de Ndong pour le mettre au placard, Neveu va pousser l'opinion à scruter les prochaines sorties des Panthères. Cette dernière va donc espérer que la famille de Pierre-Emerick Aubameyang ne sera plus dans l'avion des Panthères. Alors que les autres joueurs n'y ont pas droit. Elle espère aussi que les autres joueurs ne vont pas se défiler à la moindre occasion. La cohésion tant recherchée par le coach est aussi à ce prix. Au risque de laisser croire que certains ont des passe-droits.

Sur le plan sportif, Neveu se sépare d'un porte-bonheur. Les Panthères ont livré huit matchs en 2021. Ibrahim Ndong était titulaire lors de quatre rencontres. Pendant les quatre autres, il était remplaçant ou absent. Lors de ses titularisations, la sélection a remporté deux matchs, fait un nul et subi une défaite. Soit un taux de réussite de 75% avec Ndong sur le terrain. A contrario, les Panthères ont perdu trois fois et n'ont remporté qu'une seule victoire quand il est absent ou remplaçant. Mais le sélectionneur a fait ses choix.

Serge A. MOUSSADJI

Libreville/Gabon