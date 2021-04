Can-2021 : Bouanga dans le onze-type des éliminatoires

EXCEPTE le match Sierra Leone-Bénin, reporté pour le mois de juin, suite à l'imbroglio autour de tests Covid des joueurs béninois, toutes les autres rencontres se sont déroulées. On connaît donc 23 des 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun.

S'agissant des éliminatoires, la Rédaction d'Orange Football Club a dressé le onze-type de la campagne de ces éliminatoires. Dans lequel figure l'attaquant gabonais de l'AS-Saint-Etienne Denis Bouanga, auteur de trois buts et une passe décisive en cinq rencontres.

Dans les buts, on retrouve l'excellent portier marocain de Seville FC Yassine Bounou qui n'a encaissé qu'un seul but en cinq rencontres.

En défense, nos confrères français ont aligné une défense à trois. Composée du Burkinabé Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), du Sénégalais de Naples Kalidou Koulibaly et de l'Ivoirien de Tottenham Hotspur Serge Aurier. Devant la défense, on retrouve l'Ivoirien du Milan AC Franck Kessie et le Guinéen de Liverpool Naby Keita.