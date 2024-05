CAF/ Stage des instructeurs VAR : Yves Roponat Mbourou invité au Caire au mois de juin prochain

La Confédération africaine de football ( CAF), par le truchement de son responsable de l'arbitrage et de la technologie du football, l'Ivoirien Doué Noumandiez, a convié 24 instructeurs CAF, issus de 23 pays du continent, à prendre part, du 24 au 27 juin 2024, au Caire (Égypte), siège de l'institution, à un stage d'instructeurs Assistants vidéo à l'arbitrage (VAR).

Parmi les stagiaires sélectionnés, Yves Roponat Mbourou, actuel Directeur de l'arbitrage à la Fédération gabonaise de football. Déjà instructeur technique des arbitres Élites de la Confédération africaine de football (CAF), notre compatriote prendra part à cette formation qui fera de lui un expert en la matière. Une autre corde à son arc.

"Occasion, encore une fois, de remercier la Fédération gabonaise de football notamment son président Pierre-Alain Mounguengui qui n'a cesse de proposer ses meilleurs talents à l'international. Mais également la Confédération africaine de football", renseigne Yves Roponat Mbourou. Lequel avait déjà pris part, du 29 mars au 5 avril 2024 à Kigali (Rwanda), au cours d'instructeurs techniques des arbitres Élites de la CAF.

"Le cours de Kigali de cette année a été sélectif. Car il a regroupé les meilleurs instructeurs techniques francophones. Et intégré ce groupe a été une véritable fierté. Aujourd'hui je me sens encore plus aguerris dans le domaine de l'instruction par ce renforcement de capacité", a-t-il encore ajouté avec fierté.

W.NDONG

Libreville/Gabon