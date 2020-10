Caf : Serge-Arnaud Assume Assume intègre la division compétition

Notre compatriote Serge-Arnaud Assume Assume vient d'être recruté par la Confédération africaine de football (Caf). Et ce, sur proposition du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre Alain Mounguengui. Il occupera désormais les fonctions d'Officier Senior (chef de service adjoint) au département compétitions (U17 et U20).

Comment a commencé cette belle aventure ? "Quand la Fégafoot a financé en 2018 la formation de M. Assume à Londres, notre ambition était d'avoir des cadres bien formés dans le domaine sportif. Quelques mois plus tard, la Fifa et la Caf ont décidé de reformer les Zones, dont l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale (Unifac). Avec notamment l'affectation d'un directeur administratif. Nous avons donc proposé deux candidatures, dont celle de Serge-Arnaud Assume Assume. Plus tard, j'ai été contacté par la Caf afin de proposer deux candidatures. Une au siège, au Caire, et une autre à Libreville, siège de l'Unifac. Sans hésiter, après m'être concerté avec le ministre des Sports, Franck Nguema, j'ai proposé à ce poste M. Assume. L'idée était de voir un Gabonais occuper un poste au siège de la Caf. Ainsi, pour la première fois, notre pays aura un cadre à la Caf. C'est une grande fierté pour moi et pour le pays", a indiqué Pierre-Alain Mounguengui.

Né le 19 février 1987 à Libreville, Serge-Arnaud Assume Assume devient ainsi le premier Gabonais salarié de la Caf. Son ascension commence en 2014. Il est, jusqu'en 2018, chef du département communication et marketing à la Fégafoot. Et, plus tard, responsable du Programme forward de la Fifa, avant d'être nommé en septembre 2020 assistant du secrétaire général de la Fégafoot.

Trilingue (français, anglais et espagnol), notre compatriote est titulaire d'un master en langues étrangères appliquées (anglais-espagnol) obtenu en 2013 à l'université Jean-Moulin (Lyon 3). Il est également titulaire d'un Master exécutif en management des organisations sportives obtenu en 2016 à l'universidad de Lleida (Espagne).



Willy NDONG



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport