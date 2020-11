CAF : Ahmad Ahmad suspendu cinq ans par la Fifa pour corruption

En effet, la chambre de jugement de la Commission d’éthique indépendante de la Fifa l'a reconnu coupable d’avoir enfreint les articles 15 (devoir de loyauté), 20 (acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (abus de pouvoir), ainsi que l’article 28 (détournement de fonds).

Ainsi, la chambre de jugement de la Commission d’éthique a établi, sur la base des informations recueillies par la chambre d’instruction, que M. Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d’autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la Caf, indique le communiqué de la Fifa. Par conséquent, Ahmad Ahmad se voit interdire toute activité relative au football (administrative, sportive et autres) aux niveaux national et international pour une durée de cinq ans.