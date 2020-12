Brice Ondo : ''Le match de samedi est une finale''

- l'union. Coach, vous venez de réaliser un match nul en Zambie face aux Forest Rangers. Quelles étaient vos ambitions en arrivant sur place ?

- Brice Ondo : Notre ambition, en allant en Zambie, était de réaliser un résultat positif et, surtout, ne pas se mettre en difficulté pour le match retour.

- Avec 14 joueurs seulement dont 3 gardiens, en plus d'un joueur "out", votre capitaine, c'était une mission suicidaire.

- Nous sommes allés en Zambie avec 14 joueurs à cause de nombreuses blessures et de certains problèmes administratifs. Nous savions, en partant, qu'il fallait, sans championnat dans les jambes, être mentalement costauds et physiquement prêts.