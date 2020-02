Boxe : Le rêve olympique presque envolé pour Franck Mombey

Quand bien même il ferait contre mauvaise fortune bon cœur, on ne peut s'empêcher de penser que Franck Mombey a, une nouvelle fois, été abandonné par dame chance.

Aux éliminations lors des Jeux Africains 2011, 2 015 et 2019, sur des décisions arbitrales contestées, il faudra ajouter la tuile du Tournoi qualificatif olympique (TQO) de Dakar, qui l'a prématurément écarté de la course pour ''Tokyo 2 020''. Une blessure à la cheville consécutive à une glissade sur le ring humide de Dakar Arena, a poussé le pugiliste gabonais à l'abandon lors de la dernière partie du troisième round de son premier combat. Contre le Namibien Tryagain Tryagain Morning Ndevelo, dominé tout au long de l'opposition, mais que la tournure des événements a envoyé au tour suivant contre l'Ougandais Isaac Masembe, tout heureux d'avoir une opposition nettement plus abordable.

"C'est une grosse déception et surtout une frustration d'être éliminé de la sorte d'un tournoi sur lequel je fondais beaucoup d'espoir. Mais tout n'est pas perdu. Je vais rentrer en France, me soigner et continuer la préparation pour les autres compétitions à mon programme. J'aurai juste besoin d'un soutien du ministère pour pouvoir faire des stages et une bonne préparation pour le rendez-vous de la dernière chance à Paris", a laissé entendre Franck Mombey.

Allusion donc faite au TQO de Paris (France) au mois de mai, et qui sera le dernier joker pour le boxeur installé à Rouen, et toujours en attente de la subvention de l'État gabonais.



James Angelo LOUNDOU



