Bouenguidi Sports : La manche retour sera plus rude

DIMANCHE au stade Augustin-Monedan, Bouenguidi Sports a assuré l'essentiel en remportant sur le fil face à Salitas FC (1-0), le match aller du tour de cadrage de la coupe de la Confédération africaine de football (Caf).

Et si le souhait de son entraîneur, Brice Ondo, de s'imposer avec une marge minimale de deux buts n'a pas été exaucé, celui de ne pas en concéder a par contre abouti. Mais que ce fut dur pour le club de Koula-Moutou de prendre le meilleur sur un adversaire ayant déjà un vécu continental et qui a affiché des certitudes collectives ! C'est dire que dans cinq jours à Ouagadougou, les Koulois peuvent s'attendre à souffrir face à une formation revancharde et déterminée elle aussi à participer à la lucrative phase des poules.