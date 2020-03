Bouenguidi Sport-CF Mounana : Bien plus qu’un match pour la première place

Le chef-lieu de la province de l’Ogooué-Lolo, Koula-Moutou, s’apprête à vibrer au rythme du match qui oppose, ce samedi au stade Tata-Migolet, l’équipe de la ville, Bouenguidi Sport au CF Mounana. Un véritable choc comptant pour la septième journée du National-Foot 1. Ce d’autant que ces deux équipes se partagent actuellement la première place de la poule A, au nombre de points (13 points). Même si la différence de buts est à mettre à l'actif du CF Mounana.

Cependant, cette rencontre apparaît, pour bon nombre d’observateurs et passionnés du football gabonais, bien plus qu’un match devant simplement départager le duo de tête de la poule A. Dans la mesure où elle met aux prises la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense (les deux poules confondues). Notamment, BouenguidiSport, avec ses 9 buts marqués, et le CF Mounana, qui continue de garder sa cage inviolée depuis le début de la compétition.