Bilan du Gabon  : une ère de renouveau

Au commencement a été une arrivée au Cameroun dans une atmosphère de scepticisme national lié aux forfaits défensifs, aux résultats des deux matchs préparatoires disputés lors du stage à Dubaï, puis à la pollution autour des primes, à la vague incessante des contaminations au Covid-19 et enfin à la mise à l’écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina. C’est dire que l’avant et pendant de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations ont été pour les Panthères une sorte de montagnes russes en termes d’émotions.

C’est pourtant dans ce contexte que la sélection gabonaise a trouvé les ressources techniques et surtout mentales pour arracher l’admiration des observateurs et, surtout, la réconciliation avec la partie boudeuse de l’opinion nationale. Sans pour autant atteindre l’objectif de briser le plafond de verre des quarts de finale, les troupes guidées par Bruno Ecuele Manga, qui a certainement livré sa meilleure partition pour sa cinquième phase finale, ont compensé par les valeurs (solidarité, humilité et détermination) affichées lors de chaque sortie. Avec un plus de réalisme offensif et un arbitrage équilibré en 8e de finale contre le Burkina Faso où Aaron Boupendza a été privé d’un but valable et injustement signalé hors-jeu sur une balle de match, la note générale aurait été encore meilleure.

On retiendra toutefois pour le compte de la huitième phase finale, l’invincibilité du Gabon en terre camerounaise. Avec une victoire, trois matchs nuls, 5 buts inscrits, 4 encaissés en autant de matchs disputés. Pour un bilan dans lequel l’insouciance des seconds couteaux Anthony Oyono, Alex Moucketou, Louis Ameka Autchanga et Junior Assoumou Akue ont su, pas forcément de bout en bout, se hisser au niveau des cadres (Ecuele, André Biyogo Poko, Guelor Kanga, Johan Obiang et Lloyd Palun) et démontrer que la profondeur du banc n’est plus le talon d’Achille des Panthères. Alors que Jim Allevinah (meilleur buteur gabonais avec 2 buts), Aaron Boupendza et Jean-Noël Amonome ont su se distinguer pour leur première phase finale.

Engrangeant un vécu qui leur servira forcément lors des échéances à venir. Pour une équipe sur laquelle le sélectionneur Patrice Neveu a su imposer sa patte. Quand bien même il va être attendu sur la gestion des cas mis au ban pour indiscipline, la poursuite d’une politique d’ouverture prônant le mérite et les qualifications de la prochaine édition de la Can programmée dans un an en Côte d’Ivoire.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon