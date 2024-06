Bilan de saison de nos expatriés : Shavy Babicka termine la saison au TFC dans le brouillard

Shavy Babicka, l'attaquant international gabonais, est arrivé le 18 janvier 2024 à Toulouse en provenance d'Aris Limassol (D1-Chypre) contre un chèque de 2,75 millions d’euros (1 milliard 800 millions de francs).

Titulaire lors des trois premières rencontres de Ligue 1, Babicka, au fil des rencontres, a perdu sa place de titulaire.

Tout avait pourtant bien commencé par un tir au but réussi à Rouen en Coupe de France et un sublime but sur la pelouse de Reims. Le coach Carles Martinez Novell lui a même offert trois titularisations consécutives en championnat entre fin janvier et le 11 février 2024 avant de petit à petit disparaître de la circulation.

La dernière fois que Babicka a été vu dans le 11 de départ du TFC, c’était face à Lille fin février dernier, où l’entraîneur espagnol l’a remplacé dès la mi-temps. Babicka a été victime de la concurrence, notamment avec le retour de blessures de Zakaria Aboukhlal.

Il n’a pas été convoqué par Carles Martinez Novell pour affronter le Stade Brestois et espérait retrouver sa sélection nationale, après deux matches disputés en mars.

L’ailier toulousain n’a même pas été retenu avec le Gabon pour affronter la Côte d’Ivoire et la Gambie les 7 et 11 juin écoulés dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026.

L’ancien d'Aris Limassol termine donc la saison dans l’anonymat. Tout en espérant qu'il sera meilleur lors de celle qui débute mi-août prochain.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon