Bilan de saison de nos expatriés : Didier Ibrahim Ndong n'est plus le maestro de la relégation

Arrivé à Al-Riyad (D1-Arabie saoudite) le 12 août 2023 en provenance de Dijon, l'international gabonais Didier Ibrahim Ndong posait ses valises dans la capitale saoudienne avec la triste réputation - à tort ou à raison -, de chat noir, de maître de la relégation...

En effet, en l'espace de six ans, il aura connu autant de rélégations en divisions inférieures avec ses clubs (Sunderland, à deux reprises, Guingamp, Dijon et Malatyaspor).

Informés de la situation, les dirigeants d'Al-Riyad lui feront signer un contrat d'une saison renouvelable en cas de maintien. On ne sait jamais. D'ailleurs, tout commence mal pour Didier Ibrahim Ndong avec son club, très inquiété durant toute la saison. Les défaites s'enchaînent...

Et contre toute attente, alors que le club se dirigeait tout droit vers la 2e division, il y a eu ce sursaut d'orgueil. Lors de la 34e et dernière journée du championnat, Al-Riyad est relégable. Le club, pour se maintenir parmi l'élite, doit absolument gagner son match en déplacement face à son rival Al Khaleej Saihat. Score final : 2-1 en faveur des coéquipiers de Didier Ibrahim Ndong qui, par la même occasion, sauvent leur saison. Et pour Ndong, sa réputation.

Il n'est plus le maître de la relégation. Sa saison sur le plan personnel est exemplaire. 30 matchs joués sur 34 en championnat. 2 536 minutes dans les jambes et 85% de temps dans le onze de départ. Son unique but victorieux en championnat a sans doute pesé lourd pour le maintien du club.

Tout au long de cette épreuve, l'international gabonais aura été sans reproche et assidu. D'où sans doute le maintien.

Willy NDONG

Libreville/ Gabon