Bilan de la saison de nos expatriés : un second round moins bon pour Johann Obiang

Johann Obiang a débarqué au Pau FC le 11 juillet 2023 en provenance du Stade Malherbe de Caen. L'arrière gauche gabonais a disputé son premier match avec Pau lors de la journée inaugurale de la Ligue 2 comme titulaire et avait joué pen dant 85 minutes

Dans la rencontre en question, ses statistiques affichaient 52 ballons touchés, soit 71,4 % de passes réussies, 3 interceptions, un tacle et 2 fautes. Lors de cette saison, il a disputé 27 matches, 19 comme titulaire pour 0 but inscrit et une passe décisive.

10e de Ligue 2, le Pau FC n’a pas raté le virage de l’après Didier Tholot. Avec une nouvelle direction sportive (Luis de Sousa) et un nouveau coach, Nicolas Usaï, le club a évité l’écueil d’une transition difficile.

La balance bénéfice-risque est excédentaire lors de la phase aller avec 8 victoires, une place dans le top 5 et une des meilleures attaques de Ligue 2 derrière Auxerre. Pau a fini par céder le passage à des concurrents plus réguliers.

Les coéquipiers du latéral gabonais connaissant des soirées où ça passe (4-1 à Bastia, 3-2 contre Grenoble) et d’autres où ça casse (0-4 à Guingamp, 0-3 contre Annecy). Néanmoins, la seconde partie de saison sera moins aisée pour le Gabonais et son club.

Il faudra attendre le 24 février pour voir la première victoire de l’année 2024. La méforme se poursuivra jusqu’à la mi-mars, au point que le coach Usaï a fini à nouveau par parler de maintien.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon