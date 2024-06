Bilan de la saison de nos expatriés : Medwin Biteghe reste en D2 avec Jeddah FC

Depuis le mois d'août 2023, le médian international gabonais Medwin Biteghe, 27 ans, a posé ses valises à Jeddah FC, club de deuxième division d'Arabie saoudite (Saudia First Division League).

Notre compatriote, qui est passé par l'Association Omnisports Centre Mbérie sportif (AO CMS) ne jouera pas la saison prochaine en Saudi Pro League (D1). Et pour cause : son club n'a pas suffisamment obtenu de points pour accéder à l'élite.

En effet, avec 42 unités au compteur, Jeddah FC s'est contenté de la 12e place sur 18 clubs. Donc insuffisant ! S'agissant des statistiques personnelles de Medwin Biteghe Mendame, il a disputé 29 matches en championnat et un en Coupe nationale. Soit 30 rencontres dans les jambes. Et n'a inscrit que 4 buts et délivré 6 passes décisives. E

n équipe nationale du Gabon depuis 2017, Medwin Biteghe a joué son premier match avec les Panthères A, contre le Mali (0-0), lors des qualifications pour la Coupe du Gabon de la FIFA 2 018 au stade Rénovation de Franceville.

Lors des deux derniers matches du Gabon face à la Côte d'Ivoire (0-1) et à la Gambie (3-2), Medwin Biteghe a bénéficié de la confiance de Thierry Mouyouma et son staff.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon