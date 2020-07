Beşiktaş : tests réussis pour Jorel Eto'o Beh Nguéma

Mission accomplie avec succès pour le footballeur gabonais Jorel Eto'o Beh Nguéma (19 ans). En effet, après avoir passé jeudi dernier des essais avec la formation turque de Beşiktaş (Süper Lig), l'actuel pensionnaire de l'Académie B de Beşiktaş, selon nos informations, se verra proposer, dans les tout prochains jours, un contrat avec le club stambouliote entraîné par Ali Rıza Sergen Yalçın.

Joint au téléphone, le milieu défensif de 19 ans, qui a confirmé l'information, n'a pas boudé son plaisir d'intégrer prochainement les effectifs de l'actuel 5e de Süper Lig. "Je suis véritablement heureux, car je sais d'où je viens. En passant ces essais, je savais qu'il me fallait réussir, parce que je n'aurai plus d'autres opportunités. J'ai donc saisi ma chance et voilà ! La prochaine étape pour moi sera la signature de mon premier contrat avec la formation de Beşiktaş. Occasion pour moi ici de remercier M. l'ambassadeur du Gabon en Turquie, le quotidien l'Union, M. Jérôme Efong Nzolo pour tout le soutien apporté. Une étape nouvelle s'ouvre ainsi pour moi", a-t-il indiqué.

Ainsi, notre jeune compatriote devrait, après signature, dans un premier temps, évoluer avec l'équipe réserve, avant de faire ses grands pas la saison prochaine avec l'équipe de l'entraîneur Ali Rıza Sergen Yalçın, qui a décidé de rajeunir l'effectif de la formation d'Istanbul.



Willy NDONG



