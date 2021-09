BDC: Guy Christian Mavioga est mort

Le Secrétaire exécutif du Bloc democratique Chrétien (BDC), Christian Mavioga est mort ce samedi matin à la Polyclinique du Dr Chambrier.

Homme politique très engagé, son parti envisageait la possibilité de son éventuelle fusion-absorption au sein de la formation politique du président Ali Bongo, le Parti démocratique gabonais (PDG).

Il était pendant 21 mois à la tête de Pizolub, Société spécialisée dans la fabrication de fûts métalliques et bidons en plastiques, le conditionnement d’huiles de graissage et des lubrifiants automobiles et industriels.