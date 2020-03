Basket : Focus sur Pierre-Steeve Ledaga Ambounda

Pourtant, celui qui, aujourd'hui, vit pleinement sa passion, s'était autrefois essayé à un sport de combat : le taekwondo. Mais il a été très vite rattrapé par "le virus" du basket.

"J'ai connu le club du SLUC par l'intermédiaire de mon frère. En effet, ce dernier réside à Nancy, en Lorraine, depuis plusieurs années. C'est lui qui m'a orienté vers ce club, situé non loin de ma résidence universitaire. Bien avant, j'ai eu des propositions de clubs évoluant en D1 et D2, mais situés très loin de mon lieu de résidence et d'études. Malgré ce ''handicap'', le club de Vandoeuvre basket s'est intéressé à mon profil. À mon arrivée, Geoffrey, le coach, m'a accueilli. Malheureusement, il m'a signifié qu'il n'y avait plus de place en première division. Et que, par conséquent, si j'étais intéressé, je pouvais passer des tests pour la D3 qui joue le championnat départemental. Chose que j'ai faite. Aujourd'hui, j'évolue avec SLUC Nancy en D3 et je m'entraîne avec la D1", a confié Steeve Ledaga Ambounda.