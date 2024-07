Basket-ball : Relais et Gladiators au sommet de la Yeb 2024

Vainqueurs respectivement de GSBC(65-37) et d'Espoir BC (60-53), vendredi au gymnase du Lycée national Léon-Mba, Relais BB et Gladiators ont triomphé sur les tableaux féminin et masculin de la 2e édition de la Youzou Elite Basket-ball (Yeb), le championnat amateur que la Fédération gabonaise de basketball a organisé à Libreville, pour le compte de la saison 2023-2024.

Lors de la première explication, Yopa Ketchateu (meilleure joueuse de la compétition) a été la locomotive de sa formation dont la supériorité (évidente) a été très peu contestée.Jessica Abagha Ada n'en attendait pas moins.

" On retient que nous nous sommes battues très fort ; nous nous sommes entraînées durant des mois.Notre objectif était de remporter cette compétition cette fois-ci, peu importe les difficultés. C'est fait '', a déclaré, avec le sentiment du devoir accompli, la capitaine de Relais BB.

Un aboutissement mérité pour les protégées de l'ex-international gabonais Marius Assoumou Ndong.

Lui dont l'alter ego Fabrice Nollet, aux commandes des Gladiators et, notamment, bien aidé par Gaius Mervin Mewourou M'Ella, MVP chez les hommes et l'un de leurs successeurs chez les Panthères, a également touché au but.

Malgré un bien discret Francis Kobangoye, l'autre international aux états de services confirmés et qui a reçu le trophée du champion des mains du président fédéral Willy Conrad Asseko.

Au terme d'une finale hommes qui a notamment vu la retraitée Sandra Nzame Essia reprendre le sifflet pour la circonstance.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon