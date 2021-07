Aya Girard De Langlade Mpali : " Tokyo constitue pour moi un tremplin"

L'Union : Aya Girard De Langlade Mpali, vous faites partie des premieres sportives qualifiées pour les JO de Tokyo. Vous confirmez ?

- Après ma qualification, il y a eu plus tard la crise sanitaire qui a ébranlé et ébranle encore le monde. Je n'ai malheureusement pas été en mesure de m'entraîner correctement. Dans la mesure où les piscines et les places sont restées fermées durant un bon moment. Et avec la situation sanitaire mondiale, je n’ai malheureusement pu m'entraîner comme il faut. Ce n'est que récemment que j'ai repris mes entraînements.