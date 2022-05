Avant RD Congo-Gabon de ce samedi : Patrice Neveu satisfait du stage et de ses joueurs

Débuté le 25 mai passé, le stage de préparation des Panthères, à Chantilly (France), prend fin ce mardi 31 mai. Selon le sélectionneur national, Patrice Neveu, ledit regroupement, dans l'ensemble, s'est très bien déroulé. Et il est revenu sur les objectifs du stage de Chantilly. "Comme vous le savez bien, après la dernière Can, nous ne nous sommes plus revus. Je n'avais donc pas une idée précise de l'état d'esprit et de forme de mes joueurs. Or, ce stage, qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions m'a permis d'apprécier et corriger ce qui avait à corriger", explique le coach national.

À raison de deux séances d'entraînement par jour, les exercices étaient essentiellement basés, selon Patrice Neveu, sur la préparation physique, le travail devant le but et le schéma tactique à mettre en place samedi prochain lors de la rencontre contre les Léopards de la République démocratique du Congo. Concernant l'ambiance du groupe et l'état de forme des joueurs, le sélectionneur s'est montré satisfait. "J'ai été agréablement surpris par l'ambiance au sein de la tanière. Elle est excellente. L'état d'esprit est quasiment le même que lors des matchs de la dernière Can au Cameroun. Et physiquement, ils sont au point."

S'agissant d'Appindangoye, qui revient en sélection après deux ans d'absence suite à des blessures à répétition, Patrice Neveu s'est voulu rassurant. "Appi est bien physiquement et mentalement", rassure-t-il. Seule inquiétude, le cas Bruno Ecuele Manga. " Bruno souffre d'une douleur musculaire à la cuisse. Il est en soins à raison de deux séances par jour. Notre kiné y travaille. Et dans les prochaines heures, il rencontre l'ancien kinésithérapeute de l'équipe de France Philippe Boixel pour faire le point".

Patrice Neveu a également testé les différents schémas tactiques à mettre en place au Congo. Il devra donc choisir entre le 4-2-3-1 ou le 3-5-2. Il a également sa petite idée sur le joueur qui remplacera Jim Allevinah finalement forfait pour cause de blessure. Les Panthères au complet quittent Paris mercredi prochain à 13 heures en direction de Kinshasa.

Willy NDONG

Libreville/Gabon