Avant Gabon-RDC : Neveu présente son programme de travail à Franck Nguema

Pour les deux sélections, il n’y aura aucun calcul à faire si ce n'est engranger les trois points de la victoire, synonyme de qualification directe pour le Gabon. Et ce, quel que soit son résultat à Luanda, quelques jours plus tard face aux Palancas Negras d'Angola (les Gazelles Noires) déjà éliminés avec un seul point au compteur, obtenu face à la RDC, à Kinshasa.

C'est donc dans la perspective de la rencontre cruciale face à la RDC que le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu, a été reçu lundi 21 décembre dernier par le ministre des Sports Franck Nguema. Au cours de cette rencontre, le patron des Sports gabonais a reprécisé à son hôte les attentes des plus hautes autorités et du peuple gabonais. À savoir, "se qualifier absolument pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Et cette qualification passe, inéluctablement, par une victoire face aux Léopards de la RDC au mois de mars prochain", a indiqué Franck Nguema au technicien français.