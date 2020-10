Avant Gabon-Gambie : le staff technique des Panthères s'active

Au cours de cette importante réunion, il était question pour les uns et les autres d'harmoniser toutes les dates d'arrivée. Étant entendu que c'est le 10 novembre à 8 heures que les derniers joueurs fouleront le sol gabonais pour un départ sur Franceville fixé le même jour en après-midi.

"Face à cette situation, nous nous sommes réunis pour établir un programme cohérent permettant aux joueurs d'être dans de bonnes conditions. Une fois le programme des Panthères établi, le coach s'est attelé à composer sa liste élargie à 30 joueurs, qui sera rendue publique vendredi 23 octobre 2020 (aujourd'hui). Soit 17 jours avant la première confrontation face à la Gambie. Et ce, afin d'être dans les délais, s'agissant de l'envoi des convocations aux clubs de nos joueurs. Mieux, la Caf nous a demandé de lui envoyer, au plus tard le 25 octobre 2020, la liste de tous nos joueurs évoluant à l'étranger qui seront convoqués, afin de résoudre le plus rapidement possible tout problème ou conflit avec leurs clubs respectifs. Nous devons également envoyer à la Caf le programme établi des tests du Covid-19 pour l'équipe hôte, l'équipe visiteuse, ainsi que les officiels de la Caf. C'est ce que nous nous attelons à faire", nous a confié une source proche de l'encadrement technique des Panthères.