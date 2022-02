Aubameyang : premier joueur africain à inscrire un triplé dans 4 grands championnats européens

L'instinct du buteur, ça ne se perd pas ! Titularisé pour la première fois avec le FC Barcelone par l'entraîneur Xavi pour affronter Valence, Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien perdu de sa soif de buts, alors qu'il n'avait quasiment plus joué depuis plusieurs semaines après avoir été écarté par Mikel Arteta à Arsenal. Auteur d'un triplé sur la pelouse du FC Valence (4-1) dimanche, dans le cadre de la 25e journée de la Liga, Aubameyang est entré dans l'histoire du football mondial.

En effet, recruté début février en provenance d’Arsenal, l’ancien Stéphanois devient ainsi le premier Africain à inscrire un triplé dans 4 grands championnats européens. À savoir la France, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Dans le même temps, il devient le premier Barcelonais à claquer un triplé depuis un certain Lionel Messi contre Majorque en décembre 2019. Le premier triplé de PEA intervient le 24 février 2012 lors de la rencontre Saint-Étienne-Lorient (4-2) en L1. En Bundesliga, il inscrit trois buts somptueux le 10 août 2013 lors de la victoire de Dortmund contre Augsburg (4-0). En Premier League, en Angleterre, le 14 février 2021, il claque encore trois buts face à Leeds, battu 4-2 par Arsenal. Et puis, dimanche face à Valence pour un triplé lors de sa première titularisation en Liga. " Il a mis des buts pendant toute sa carrière, il suffisait d'attendre pour qu'il marque.

Il prend bien l'espace, il est intelligent, je suis très content de lui. Ces trois buts en réalité vont lui faire beaucoup de bien", a réagi Xavi, le coach du FC Barcelone face à la presse. Avant d’ouvrir son compteur but dans le championnat espagnol, la star des Panthères avait marqué 41 buts en Ligue 1 avec Lille, l’AS Monaco et l’AS Saint-Étienne. 98 buts en Bundesliga avec le Borussia Dortmund et 68 en Premier League avec Arsenal. Il aurait même pu se démarquer s'il avait à l'époque trouvé le chemin des filets en Série A, lors de son passage à l'AC Milan. Mais qui sait ? Peut-être y retournera-t-il un jour et achever d'écrire sa légende.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon