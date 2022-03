Aubameyang au FC Barcelone : la renaissance par la performance

Pierre-Emerick Aubameyang a repris par le bon bout les fils d’une belle carrière qui semblait partir en vrille il y a peu, au regard d'une fin d'aventure manquée avec Arsenal (retrait du brassard de capitaine et écarté du groupe par le manager Mikel Arteta) et d’une Coupe d’Afrique des nations 2 021 jamais disputée avec le Gabon (pour cause de Covid-19 et d'écart de conduite). Les états de service avec les Gunners (162 matchs entre 2018 et 2021, 92 buts, 24 passes décisives, Cup 2020, Community Shield 2 020 et co-meilleur buteur de Premier League 2018-2019) et les Panthères (72 sélections, 30 réalisations) parlaient certes pour lui. Et puis est arrivée, en toute fin de mercato hivernal, la signature pour le FC Barcelone, un cador en difficulté. Mais le curseur est placé encore plus haut que l’AS Saint-Étienne, le Borussia Dortmund et Arsenal, ses précédents clubs.

Le Barça reste en effet une place forte mondiale qui a développé ou vu passer des références offensives telles les Argentins Diego Maradona et Lionel Messi, les Brésiliens Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho et Neymar, le Camerounais Samuel Eto’o, l’Uruguayen Luis Suarez ou le Français Thierry Henry. Et où restent d'influentes figures historiques comme le président Joan Laporta, l’entraîneur Xavi Hernandez, les joueurs Gérard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba et Daniel Alves. Mais aussi des Français Ousmane Dembelé (côtoyé durant deux saisons à Dortmund), Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Sans oublier une maîtrise de l’espagnol, la langue des origines maternelles de PEA. Autant de préalables qui ont permis au natif de Laval (France) une intégration en toute humilité. Aubameyang, qui a ainsi vite pris ses marques dans son cadre de jeu, s'est montré chirurgical.

Avec 5 buts en quatre titularisations (Liga et Ligue Europa confondues). Même si la prudence reste de mise, vu le précédent Memphis Depay qui, après des débuts tout aussi prometteurs, est depuis entré dans le rang. Mais comme pour son club qui entend redorer son blason sur la scène nationale comme européenne, la confiance est de retour chez Aubameyang pour la deuxième partie de saison 2021-2022. Lui qui, tout en épousant la trajectoire du FC Barcelone sur le chemin de la reconquête, peut d'ores et déjà se targuer d’être le premier africain à réussir un triplé en Ligue 1, Bundesliga, Premier League et Liga.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon