Athlétisme/Grand Cross de Ngouoni : le couple présidentiel parmi les coureurs

Ngouoni, chef-lieu du département de Lékabi-Lewolo, a vu samedi 24 août 2024, courir dans ses rues une épreuve baptisée "Le grand cross de Ngouoni", organisée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Parmi les invités de marque, le Premier ministre de Sao Tomé-et-Principe, Patrice Emery Trovoada. Quatre catégories de coureurs étaient au départ de ce cross.

À savoir : les enfants de 7 à 13 ans qui ont parcouru 2 kilomètres, les vétérans de 35 ans et plus avec un parcours de 3 kilomètres, les juniors de 14 à 18 ans pour 4 kilomètres et la course a été bouclée par les séniors de 19 à 35 ans sur un parcours de 5 kilomètres.

Le couple présidentiel a pris une part active à cette course dans la catégorie des vétérans, avec à leurs côtés quelques membres du gouvernement.

Au-delà d’une simple compétition, ce cross, qui a donné vie à la ville Ngouoni, avait pour objectif de promouvoir l’unité et la cohésion des familles de Ngouoni par le sport, renforcer les liens communautaires, promouvoir un mode de vie sain, créer un esprit de compétition saine.

Et bien plus encore, ce cross a permis aux plus hautes autorités d’être proches des populations, en se mêlant à celles-ci.

Un événement inédit dans la localité.

Nadège ONTOUNOU

Franceville/Gabon