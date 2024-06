Athlétisme/10 km de POG : 10 000 coureurs au départ ce dimanche

Le 10 km de Port-Gentil, qui avait lancé ses inscriptions le 20 avril écoulé dans la capitale économique, se court ce dimanche 23 juin 2024 dès 8 heures. Plus de 10 000 athlètes sont attendus pour un plateau relevé de douze coureurs d’élite.

Des innovations ne sont pas à écarter de cette 6e édition, avec une course de 4 km réservée aux enfants de 13 à 15 ans.

Cette course sur route, la plus rapide du continent, donne en effet l’opportunité aux adultes, jeunes et enfants de s’épanouir à travers une activité sportive attirant des foules au même endroit. Pour cette 6e édition, des innovations imprimeront un accent majeur à cette compétition soutenue par la compagnie pétrolière, Perenco.

Membre du Comité d’organisation, le président de la Fédération gabonaise d’athlétisme, Anaclet Taty, faisait savoir que le départ ne serait plus donné à la tribune d’honneur.

" Nous allons reculer de 600 mètres pour permettre à chacun d’avoir une place et une visibilité ", a-t-il dit.

L’organisation assure qu’un accent particulier a été mis sur les athlètes et leur performance. D’où les primes revues à la hausse avec une extension jusqu’à la dixième place.

" Ne pourront bénéficier de ces primes, chez les dames, que celles qui auront couru les 10 km avec une performance inférieure ou égale à 45 minutes. Chez les hommes, c’est 36 minutes et les primes seront les mêmes ", a-t-il dit. Le retrait des dossards qui se fait à la foire municipale depuis jeudi dernier, prend fin ce samedi de 9 à 18 heures.

Prosper Sax NZE BEKALE

Libreville/Gabon