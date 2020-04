Athlétisme : La feuille de route pour la sortie de crise au Gabon

Une étape, cependant, précédée d'un travail d'identification des ligues provinciales et qui sera suivie d'un procès-verbal de l'ensemble des travaux.

Avant que la pandémie du coronavirus ne vienne changer la donne et, peut-être, retarder l'échéance, le comité d'organisation disposait de deux mois pour rendre les conclusions de sa mission. Notamment à propos des votes qui prendront en compte les dispositions statutaires de World athletics (l'instance mondiale) et pour lesquels l'article 6 de la réunion du 16 mars dernier déclare électifs les postes de président, vice-présidents (deux), secrétaire général, trésorier général et membres (deux).