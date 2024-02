Après sa qualification pour les JO : la préparation d'Atora à l'étranger en ligne de mire

Rentrée mardi de Dakar (Sénégal), la délégation gabonaise a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville par de nombreux compatriotes. Parmi lesquels le ministre des Sports, André-Jacques Augand. Ce dernier est venu traduire toute la reconnaissance du gouvernement à l'athlète Emmanuella Atora, première taekwondiste à se qualifier pour les Jeux olympiques.

Une fierté nationale ! Surtout pour la femme gabonaise. "Je suis émue par cet accueil. Cette qualification n'est pas un rêve pour moi, mais un objectif qui a été atteint, car je me suis donné les moyens de réussir", a indiqué la championne. Le ministre des Sports s'est lui aussi félicité de la qualification de notre compatriote.

"C'est une grande fierté pour la nation et, par ricochet, pour le gouvernement que je représente ici. La victoire d'Atora est celle du pays tout entier. Je suis donc venu manifester la reconnaissance du gouvernement." Après l'aéroport, Emmanuella Atora et toute la délégation ont été reçues au cabinet du ministre des Sports. Et dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, le président de la Fédération gabonaise de Taekwondo, Me Denis Mboumba, dans les tout prochains jours, soumettra au ministre des Sports le programme de préparation de son athlète.

"La première phase de sa préparation sera les Jeux Africains d'Accra. Juste après, nous souhaitons qu'elle aille se préparer pour trois mois à l'étranger dans un centre reconnu au niveau mondial. Le plan de préparation sera soumis au ministre Augand prochainement."

Willy NDONG

Libreville/Gabon