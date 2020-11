Après Gabon-Gambie : le plus dur commence

C’est que Pierre-Emerick Aubameyang et ses partenaires qui n’ont pas totalement maîtrisé leur sujet depuis le début de la campagne qualificative conduisant au Cameroun, restent perfectibles dans bien des domaines. Aaron Appindangoye et Mario Lemina étant forfaits pour la fenêtre internationale en cours, ce sont donc les mêmes forces qui devraient être utilisées pour l’acte II contre la Gambie.

La défense n’ayant pas affiché une assurance tout risque devant une adversité gambienne pourtant diminuée offensivement, les transmissions milieu-attaque, la concentration (surtout après avoir pris de l’avance au score) et le taux de réussite devant le but adverse étant à améliorer, il faudra une équipe gabonaise encore plus déterminée et efficace dans les deux surfaces de réparation pour ramener un résultat favorable de Gambie. Et faire de même contre la République Démocratique du Congo et l’Angola, lors des deux dernières levées éliminatoires de la poule D.