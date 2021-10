Angola - Gabon : Didier Ndong et Mario Lemina en défense centrale

Sauf changement de dernière minute, c'est bien Didier Ndong et Mario Lemina qui joueront ce vendredi en défense centrale. Un choix inédit consécutif au forfait de Bruno Ecuele Manga, testé positif au Covid-19. Ainsi, jeudi soir, au stade du 11-Novembre de Luanda, lors de la traditionnelle reconnaissance du terrain, Patrice Neveu, le sélectionneur des Panthères a quasiment dévoilé son Onze de départ.

En défense centrale, le technicien français devrait aligner la paire Didier Ndong-Mario Lemina. Comme dernier rempart, Anthony Mfa Mezui a la confiance du coach national. Sur les côtés, notamment à droite, Lloyd Palun retrouve son poste. À gauche, le coach est bien embêté. Il aura le choix entre Johann Obiang et David Sambissa.

Devant la défense, on devrait avoir Poko en position de sentinelle. En "projection", derrière les attaquants, et en porteur d'eau, Guelor Kanga et Lévy-Clément Madinda. En attaque, tout naturellement Pierre-Emerick Aubameyang en pointe et sur les côtés Aaron Boupendza et Denis Bouanga. Le match Angola-Gabon étant prévu pour ce vendredi à 17 heures.