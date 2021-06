André Biyogo Poko  : "J'ai connu des moments vraiment difficiles"

- L'Union : Le 26 mai dernier, Altay Spor (D2) a remporté 1-0 la finale des play-offs face à Altinordu, accédant ainsi en première division du championnat de Turquie. Après 18 ans d'attente, votre équipe va enfin goûter aux délices de la SüperLig. On imagine aisément la joie qui vous anime en ce moment.

- André Biyogo Poko : Merci à L'Union pour l'opportunité qu'elle m'offre de m'exprimer sur l'actualité sportive me concernant. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime après avoir permis à Altay Spor d'accéder en première division, dix - huit ans plus tard. Pour moi c'était un défi personnel. Aujourd'hui ce défi a été relevé. Que du bonheur ! Surtout après la période difficile que j'ai traversée à Goztepe. Aujourd'hui je savoure pleinement cette montée.

- Au cours des rencontres des play-offs, on a vu un Poko brillant et déterminé. Est-ce à dire que vous êtes revenu à votre meilleur niveau ?

- À Goztepe j'ai connu des moments vraiment difficiles. Des moments de doute même. Mais après avoir intégré mon nouveau club, Altay Spor, j'ai repris goût au jeu. Et avec le travail acharné, j'ai repris mes automatismes. Poko reste Poko. Maintenant, suis-je arrivé à mon meilleur niveau, seul l'avenir nous le dira. Pour l'instant je vais me reposer et penser à la saison prochaine.

- Vous avez signé pour six mois avec Altay. Ce qui veut dire que vous n'êtes plus sous contrat avec cette formation. Où jouera André Biyogo Poko la saison prochaine ?

- Je suis satisfait du rendu du jury disciplinaire de la Caf. Le feuilleton médiatique autour de cette affaire a perturbé beaucoup de compatriotes. Y compris Guelor. Je sais qu'il a passé une mauvaise période tout au long de cette histoire. Aujourd'hui nous respirons mieux. Guelor est un gagneur, je lui souhaite de bonnes choses en sélection et avec l'Étoile rouge de Belgrade. De nombreux défis attendent les Panthères. Et nous ne comptons pas nous laisser distraire par cette affaire. Nous avons les éliminatoires du Mondial et la Can à jouer. Voilà les défis qui attendent la sélection.