Afrobasket Dames  : Franck Nguema dit niet à la participation du Gabon

DOUZE équipes féminines du continent se retrouvent du 17 au 26 septembre prochains à Yaoundé au Cameroun pour prendre part à la 26e édition de l'Afrobasket Dames, qui se jouera au Palais des Sports. Ainsi, pour participer à cette compétition, la Fédération gabonaise de basket-ball (Fégabab) a récemment adressé un courrier au ministère des Sports sollicitant un accompagnement financier à hauteur de 330 millions de francs…

Après consultations avec ses services compétents, notamment la Direction générale des Sports et l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC), le ministre des Sports, Franck Nguema, à " la lumière des résultats catastrophiques et humiliants enregistrés au Caire en Égypte par les équipes U 16 féminine et masculine, lors de l'Afrobasket, appellent nécessairement une reconsidération des conditions de participation des équipes nationales du Gabon" – ce sont les termes du courrier de Franck Nguema adressé le 19 août dernier au président de la Fédération gabonaise de basket-ball Willy-Conrad Asseko –, a décidé de ne pas autoriser l'équipe nationale du Gabon Dames à prendre part à cette compétition.