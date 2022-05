Affaire Pierre-Alain Mounguengui : la CAF exige des explications

Au terme de l'élection du 16 avril dernier de Pierre-Alain Mounguengui à la tête du bureau exécutif de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), puis son interpellation et son placement sous mandat de dépôt mercredi dernier suite à l'affaire de pédocriminalité qui secoue depuis plusieurs mois le monde du football gabonais, la Confédération africaine de football (CAF) a envoyé vendredi dernier un courrier au ministre des Sports Franck Nguema, via la Fédération gabonaise de football. L'instance dirigeante du football continental, selon nos informations, demande au patron du sport gabonais de lui fournir dans les délais les meilleurs toutes les informations relatives à la situation qui prévaut actuellement au sein de la Fégafoot, avant, pendant, après l'AG élective et sur les raisons véritables de l'incarcération de Pierre-Alain Mounguengui.

Selon une source proche de la Confédération africaine de football, une réunion du Comité exécutif de la CAF se tiendra d'ici à demain pour traiter notamment de ces questions. D'après la source, " nous détenons un certain nombre d'informations relatives à la situation pré et post-électorale. À savoir que la détention du président de la Fégafoot, par ailleurs membre du Comité exécutif de la CAF, semble être liée au scrutin du 16 avril dernier. Nous attendons par conséquent les réponses du ministre gabonais des Sports. Et au finish, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football prendra une décision concernant le Gabon. Et ce à la lumière du rapport reçu de nos représentants à Lambaréné et celui du ministre gabonais des Sports."

Joint au téléphone, Franck Nguema a confirmé avoir reçu le courrier de la CAF. Tout en promettant d'y apporter toutes les réponses relatives à cette affaire qui continue de secouer le football gabonais.

Willy NDONG

Libreville/Gabon