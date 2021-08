Adam-Girard De Langlade Mpali : ''Un honneur d'avoir représenté mon pays''

L'Union : Quelle analyse faites-vous de votre première participation aux Jeux olympiques ?

Adam-Girard De Langlade Mpali : Après les championnats du monde et d'Afrique, les JO sont pour moi une dimension supérieure. Ainsi, c'est pour moi un honneur d'avoir pu représenter mon pays à cet évènement.

Face aux meilleurs nageurs mondiaux, que sont le Français Florent Manaudou et l'Américain Caeleb Dressel, êtes-vous conscient des écarts de chrono vous séparant ?

En effet, côtoyer ces champions vous fait réaliser le chemin et le travail que vous devez et avez encore à faire pour atteindre leur niveau. Le fossé qui nous sépare est énorme oui, il est à l'image de nos moyens et de nos infrastructures au pays. Mais, ne perdons pas espoir, comme dit le proverbe "Paris ne s'est pas construit en un jour".