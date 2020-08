Aaron Appindangoye  : "Je me suis donné les moyens d’être plus performant cette saison"

Après avoir, avec son équipe de Sivasspor, fait la course en tête du classement de la Süper Lig tout au long de la première partie de la saison, pour flancher sur la fin, le défenseur central gabonais Aaron Appindangoye s'est confié à notre Rédaction pour évoquer ses ambitions et ses regrets. Entre rêve de jouer pour la première fois de sa carrière une Ligue des champions et certitude de se contenter du tour préliminaire de l’Europa League, qu'il disputera la saison prochaine, Aaron Appindangoye nous livre ses secrets.

- L'UNION : Après avoir mené le championnat durant la première partie de la saison, Sivasspor, votre équipe, termine finalement 4e de Süper Lig. On imagine que vous nourrissez forcément des regrets de n'avoir pas remporté le titre ?

- Aaron Appindangoye : Oui, beaucoup de regrets. Parce qu’on a fait une saison incroyable et on avait la possibilité de garder la première place obtenue lors de la phase aller du championnat. Malheureusement pour nous, on a eu plusieurs contre-performances depuis la reprise du championnat, après un arrêt forcé consécutif à la crise liée au Covid-19.

- Vous jouerez la saison prochaine les préliminaires de la Ligue Europa. Une consolation ?

- Oui, c’est une consolation pour nous. Parce qu’après la belle saison qu’on a faite, on espérait au moins être qualifié pour les préliminaires de la Ligue Europa. Et ce même si nos objectifs et ambitions étaient la Champions League.

- Votre saison a été remarquable. Aboutie, sommes-nous tentés de dire. Qu'est-ce qui a fait votre force cette saison ?

- Beaucoup de prières, beaucoup de travail, énormément de sacrifices. J’ai été très impliqué et sérieux dès la phase de préparation. Je me suis donné les moyens d’être plus performant cette saison. Le soutien de mes proches m'a été d'un grand apport.



Propos recueillis par Hans NDONG MEBALE



