30 AOÛT: Infrastructures et le financement durable du sport

Pour développer le sport dans un pays, il faut notamment des infrastructures de qualité et un financement pour accompagner durablement toutes les disciplines, sans oublier le volet formation.

Concernant le premier pan, le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, quelques semaines après avoir pris les rênes du pays, a nommé à la tête de l'Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) un militaire, un homme de terrain et à poigne, le lieutenant-colonel Loïc Ngouayit-Kounda.

Objectif : construire d'ici la fin du second trimestre 2025 une cinquantaine d'infrastructures sportives de proximité sur l’ensemble du territoire national sur les 61 sites déjà inventoriés.

En plus de l'entretien des stades hérités des deux CAN organisées par le Gabon en 2012 et 2017.

Très vite, les équipes de l'ONDSC et leurs partenaires vont se déployer. Le 13 décembre 2023, l'Office lance les travaux de construction du plateau sportif de proximité de Bikele.

Le tout premier sous l'ère Oligui Nguema ! Sur les 2500 m2, on y pratique déjà le handball, le basketball, le volley-ball, le fitness, le judo, le taekwondo et le karaté.

Une aubaine pour les jeunes de Bikele pour sortir de l'oisiveté et simplement pratiquer le sport.

Le volet entretien n'est pas en reste. Ainsi, depuis quelques mois, le stade d'Oyem est en réhabilitation.

" S'agissant de la pelouse du stade d'Oyem, le marché a été confié à une entreprise turque qui est déjà à pied d'œuvre. L'objectif du CTRI est qu'en mars 2025, le Gabon dispose de deux stades homologués par la Confédération africaine de football. Ensuite, nous attaquerons les stades d'Angondjé et de Port-Gentil. Mais bien avant, nous avons réhabilité le Palais des sports. Il ne reste que le parquet", renseigne un responsable de l'ONDSC.

Concernant le volet financement, le président de la République a trouvé la recette.

Ainsi, les sociétés minières et pétrolières ont été sollicitées dans ce sens dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Le prochain National-Foot sera financé justement dans le cadre de la RSE.

Enfin s'agissant du volet formation, il y a par exemple eu la signature, le 28 mai dernier, d'un accord de coopération entre l’Institut royal de formation et des cadres de jeunesse et des sports (IRFC) et l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS)...

Willy NDONG

Libreville/Gabon