10 mois après les assises du national-foot : dites, pourquoi piétine-t-on ?

Le football gabonais est malade de son organisation. C'est évident ! C'est donc pour remédier à cette situation que les pouvoirs publics ont organisé au mois de mai 2021 la Task force consacrée à la réforme du National-Foot. Ce forum avait pour objectif principal de proposer des solutions concrètes en vue de relancer durablement nos différents championnats qui, malgré des moyens conséquents débloqués par l'État depuis plusieurs années, ne décollent toujours pas. Au contraire, ils régressent ! Au terme de ces assises, la reprise du National-Foot était au centre de toutes les préoccupations. Le mois d'octobre 2021, puis celui de mars 2022 avaient été avancés par le ministère des Sports et la Linafp. Jusque-là rien ! Le 16 juillet 2021, le ministre des Sports, Franck Nguema, installait la Commission de suivi et évaluation. Cette commission se fixe comme mission de veiller à l’application et à l’exécution des recommandations issues des assises.

Dix mois après la fin desdites assises, huit mois après la mise en place de la Commission de suivi et évaluation, le National-Foot ne démarre toujours pas. Pourquoi ? Assiste-t-on lentement mais sûrement à la mort des résolutions en question comme ce fut le cas pour les précédentes ? " Au niveau des travaux de la commission, rien n'est réglé. C'est même l'enlisement. Peu de personnes assistent aux différentes réunions. Il y a comme un désintérêt. Moi, je ne sens pas une volonté manifeste de faire bouger les lignes. Les contrats standards des joueurs ne sont pas encore validés. Et nous tournons en rond. La preuve, le championnat ne débute toujours pas. Nous étions censés déposer notre rapport en août. Nous sommes fin février et toujours rien ", se désole une source digne de foi, membre de la Commission de suivi et évaluation. C'est donc l'enlisement. D'où le retard dans la reprise.

À chacun de prendre ses responsabilités face au destin de milliers de jeunes gabonais.

Willy NDONG

Libreville/Gabon