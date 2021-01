06h : Bouenguidi Sports  : des ambitions intactes avant le second acte contre TP Mazembe

L’EXPLOIT ou le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) : c’est l’issue qui attend Bouenguidi Sports cet après-midi, au sortir de la manche retour contre le Tout-Puissant Mazembe Englebert, comptant pour les 16es de finale de la Ligue africaine des champions.

Défait (1-2) le 26 décembre dernier à Libreville, l’inexpérimenté porte-étendard du Gabon entretient malgré tout l’espoir de surprendre le géant continental sur ses terres du sud-est de la République Démocratique du Congo. Avant que la délégation du club de Koula-Moutou ne quitte Libreville lundi à la mi-journée, pour rallier sa destination finale le lendemain, après une nuit d’escale à Addis-Abeba, l’entraîneur Brice Ondo a d’ailleurs rappelé le contexte et fixé l’ambition de son club. " On ne va pas à Lubumbashi en victime expiatoire. On va, comme toujours, rester sur nos valeurs qui sont celles de tout donner. On sait que c’est une montagne, on va essayer de déplacer cette montagne. On effectue ce déplacement avec beaucoup de détermination et, surtout, de l’envie, avec le souhait de se qualifier ", a-t-il laissé entendre. Des ambitions somme toute légitimes pour une formation qui peut compter sur l’ensemble de ses forces. Du dernier rempart Dalian Toung Allogho au dynamiteur Junior Bayanho Aubyang, en, passant par Yannick Lariva Moussounda Ivounda, Jeff Versace Batoubanene, Eddy Thérence Wombo Biteghe, Stecy Ndjengue, Christ Arnold Obama, Vianney N’Na Ango, Floriss Djavé, Djoe Dayann Boussougou ou Cruz Ndong Biteghe.