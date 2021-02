06:EntretienBrice Ondo  : ''Faire la moitié du chemin vers la qualification''

L'Union : Dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs et encadreurs de Bouenguidi Sport, avant la manche aller contre Salitas ?

Nous avons tout fait pour avoir le maximum d'informations possible sur Salitas. Elles nous ont servis pour préparer notre stratégie. L'objectif de ce match aller est de nous montrer efficaces dans les deux surfaces de réparation. Faire la moitié du chemin vers la qualification. L'idéal serait d'éviter de prendre un but et d'aller au Burkina-Faso avec une marge de deux buts au minimum. Même si en football c'est loin d'être une garantie.